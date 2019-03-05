MLB》紅襪今年二連霸穩了！ 老爹歐提茲細數理由

歐提茲現身紅襪春訓基地。（取自紅襪推特）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪傳奇名將歐提茲（David Ortiz）近日現身紅襪隊春訓基地，接受大聯盟官網採訪指出，紅襪今年很可能達成連霸壯舉。。

「連霸沒有問題，相信我，這支球隊從頭到腳看起來棒呆了，尤其我待在紅襪這麼長時間，最有資格說這種話的人就是我了，這球隊氣氛比去年還要更好。」歐提茲手握三枚冠軍戒指，他說：「我知道一支冠軍隊長什麼樣子。」

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包含季後賽在內，紅襪去年一共橫掃119勝57敗，歐提茲指出今年紅襪還可以拿更多勝。「我之前就告訴你這球隊氣氛有多好，而他們去年經歷了季後賽，獲得的自信、經驗都可以在下個賽季看出來。」

「我一直在和野手們交談，包括馬丁尼茲（JD Martinez），貝茲（Mookie Betts），伯格茲（Xander Bogaerts），布雷德利（Jackie Bradley Jr），我每個人都和他們談了5分鐘，而他們唯一做的事只有傾聽，他們已經開啟了美麗的野獸模式。」

歐提茲還說，他觀察了紅襪隊友之間，每個人都無私地傳授訊息來讓彼此變得更好，「他們在做伸展的時候，我湊近想聽聽看他們在聊什麼，因為我記得以前這時候大家都會講一些垃圾話，結果我聽了半小時，每個人聊的都是打擊技巧。」

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