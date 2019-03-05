田徑》 向鄭兆村看齊 劉力緯「標」破北市國中紀錄

台北市市立大同高中國中部劉力緯，以58公尺33的成績獲得國中男子組標槍（700g）的冠軍並且破了大會紀錄。（台北市教育局提供）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕107學年度台北市中等學校運動會田徑賽程，今日在台北田徑場登場，台北市立大同高中國中部劉力緯以58公尺33的成績，獲得國中男子組標槍（700g）的冠軍並且打破大會紀錄，獲得好成績，劉力緯表示他最感謝教練與學長姊的指導，修正他的動作，讓表現更好；以91公尺36贏得世大運標槍冠軍的標槍男神鄭兆村，也是劉力緯的目標，他將向目標邁進努力。

就讀再興中學的沈泥，以39分03秒拿下高中女子組10000公尺的冠軍。沈泥表示，她是先從短跑開始，因短跑成績不理想，轉為練習長跑公尺。由於長跑這比的是耐力，好在她不斷的鼓勵自己堅持，加上家人的支持也帶給她很大的動力，平常除了訓練時，她也會去參加路跑鍛鍊，這次比賽她最大的期許就是拿第一，她成功辦到。

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就讀大同高中國中部的吳品璇，因為從小長得高，而開啟她的跳高旅程。儘管這次她以1公尺6的佳績奪得國中女子組跳高金牌，吳品璇表示，她覺得自己還能夠更好，沒有破自己的紀錄，未來會繼續在場上努力奮鬥。

大同高中國中部吳品璇以1公尺6的佳績，奪得國中女子組跳高金牌。（台北市教育局提供）

龍山國中呂文寧在國中女子鐵餅賽，以35公尺63奪得冠軍，呂文寧說，雖然這次拿到冠軍十分開心，但自己還有很大的進步空間。未來將目標放在全中運冠軍，這是一個艱難的挑戰。

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