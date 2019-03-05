足球》英格蘭小將超搶手 傳法甲豪門40億台幣收購

桑喬有望成為身價最高的英格蘭國腳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕年僅18歲的多特蒙德邊鋒桑喬（Jadon Sancho）是歐洲足壇當紅炸子雞，英媒《每日電訊報》報導，曼聯與巴黎聖日耳曼等豪門球隊都希望能夠將他招致靡下，後者甚至願意出價1億英鎊（約40.6億台幣）收購，桑喬有望成為身價最高的英格蘭國腳。

去年破繭而出的桑喬，不管是在德甲賽場還是歐冠賽場都有優異的表現，這也讓他的身價水漲船高。據悉，巴黎聖日耳曼將報價1億英鎊，若轉會成真，桑喬將取代身價5400萬英鎊的曼城後衛沃克（Kyle Walker），不僅成為身價最高的英格蘭國腳，同時也是足壇第四貴的球員。

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本賽季桑喬已經為蜜蜂軍團在德甲出賽24場，攻進8球並送出10次助攻，助攻次數高居德甲第一，也幫助球隊暫居榜首。多特蒙德下一場將在明凌晨4點的歐冠16強中挑戰熱刺，目前3球落後的情況下，桑喬有機會先發登場，率隊力拚逆轉晉級。

多特蒙德邊鋒桑喬。（資料照，路透）

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