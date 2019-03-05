WSBL》跨季28連敗 台電連兩場遭對手海K

台電賽後直接在場邊開檢討會議。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕WSBL台電本季成為各隊戰績進補的「嘴邊肉」，今攻守皆不理想，最終42：104慘敗給國泰。

本週適逢台電的主場週，可惜2場比賽都讓對手破百，場均輸分達54分。前一場台電對上中華電信，台電創下聯盟次高的全場113失分；今天變成進攻當機，上半場只拿下12分，差點又追平第8季，台元半場只拿8分的最慘記錄。

請繼續往下閱讀...

台電上季例行賽1勝難求，整季陷入0勝18敗的窘境，本季又流失多名主力，包括後場大將林仙芳也轉戰WCBA，台電教練團調度捉襟見肘，目前已陷入跨季28連敗的大低潮。

林紀妏坦言，「現階段戰力的確不如各隊，但還是鼓勵球員不要妄自菲薄，在場上要貫徹教練的戰術，打出應有的水準。」

台電郭佳紋穿越人縫傳球。（記者林正堃攝）

台電諶怡君中距離跳投。（記者林正堃攝）

台電游楷樂與國泰羅蘋爭奪籃板球。（記者林正堃攝）

國泰羅蘋上籃得分。（記者林正堃攝）

國泰黃柔甄。（記者林正堃攝）

國泰黃鈴娟上籃得分。（記者林正堃攝）

國泰韓雅恩。（記者林正堃攝）

國泰藍浩語抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）

國泰歐婕假動作。（記者林正堃攝）

排名第二中華電信，今天火力全開，全隊4人得分上雙，其中替補上陣的劉嘉瑋攻下本季次高的15分，率隊71：49大勝台元。電信戰績6勝2敗，緊追在8場全勝的國泰之後。

電信劉嘉瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/