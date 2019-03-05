高中木棒聯賽》高一投打建功 平鎮力克強敵穀保奪冠

平鎮球員衝入場中慶祝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕高中木棒聯賽最後重頭戲，是平鎮高中、穀保家商兩大青棒強權爭奪本屆冠軍，雙方投手精銳盡出，較有出賽經驗的平鎮徐若熙、穀保王彥程卻都沒能擋住對方打線，平鎮反而靠著吳秉恩、李灝宇一投一打兩位「小高一」突圍，終場7:5力克強敵，奪下冠軍。

平鎮投手吳秉恩。（記者廖耀東攝）

平鎮高中4局下在劉基鴻長打帶動下取得2分領先，不過穀保家商攻勢也猛烈，6局上邱智呈、林辰勳敲安後，平鎮換下先發投手李承楨，接替的徐若熙卻連投兩次四死球（1觸身），平鎮緊急再換投為宋晟睿，還是難以完全化解攻勢，穀保該半局得4分。

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領先的穀保在4局下危機時換上王彥程接替先發投手岳政華，該半局雖封鎖住攻勢，卻在7局下對首名打者顏國晉投出觸身球，隨後又因隊友失誤遭追平。平鎮追平後再接再厲，8局下一番攻勢，李灝宇把握機會擊出勝利打點，吳秉恩則是後援2.1局僅失1分，鎖住對手反攻。

榖保投手王彥程。（記者廖耀東攝）

平鎮總教練吳柏宏認為，比賽關鍵在吳秉恩成功封鎖，「兩隊壓力都很大，對方帳面失誤多，但我們的投手控球也有失誤。這場球的關鍵在吳秉恩，我們前幾局因控球問題失分，他是牛棚幾位投手中控球相對好的，所以派他上場。」

最關鍵戰役，反而兩位高一生跳出，吳柏宏說，球隊高一至高三的實力本就相距不遠，如此高張力比賽，即使比賽經驗相對多的球員，也不一定能完全發揮實力，還是要看臨場表現。

平鎮李灝宇敲出勝利打點。（記者廖耀東攝）

平鎮李灝宇敲出勝利打點。（記者廖耀東攝）

郭玟毅單場三安，獲大會野手MVP。（記者廖耀東攝）

平鎮高中奪冠。（記者廖耀東攝）

平鎮高中奪冠。（記者廖耀東攝）

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