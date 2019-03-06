MLB》砲轟塞揚名投薛哲 林子偉熱身賽打擊率破4成（影音）

All Tzu-Wei outta here! pic.twitter.com/ktx5hxJmHv — Boston Red Sox （@RedSox） 2019年3月5日

〔記者羅志朋／綜合報導〕紅襪旅美好手林子偉，今天砲轟國民塞揚名投薛哲（Max Scherzer），今年大聯盟春訓熱身賽個人首轟出爐，這也是林子偉生涯在大聯盟熱身賽首轟，幫助紅襪以8:4擊敗國民。

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此役林子偉擔任開路先鋒、守中外野，前3局薛哲投得虎虎生風，讓紅襪打者9上9下。4局上首棒上場打擊的林子偉，相中薛哲74英里曲球，一棒掃成右外野方向陽春砲，同個半局林子偉二度上場打擊，一出局滿壘情況下敲出2分打點安打，這回苦主換成努諾（Vidal Nuno），紅襪單局灌進7分奠定勝基。

林子偉單場4支2，灌進3分打點，今年熱身賽累積打擊率升至4成38；薛哲先發3.1局被敲4安，另有1保送，失4分都是責失承擔敗投，他是3屆塞揚獎得主，包括美聯1座、國聯2座，去年他以18勝、防禦率2.53奪下美聯勝投、防禦率王。

天使球星楚奧特（Mike Trout）過去受訪時曾表示，大聯盟現役投手當中，最難對付的就是薛哲。

林子偉開轟。（美聯社）

林子偉開轟。（美聯社）

林子偉今年熱身賽累積打擊率升至4成38。（今日美國）

國民塞揚名投薛哲。（美聯社）

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