MLB》林子偉砲轟塞揚薛哲 他上季被打擊率國聯最低

〔體育中心／綜合報導〕紅襪台灣好手林子偉今天在熱身賽中，砲轟國民塞揚強投薛哲（Max Scherzer），幫助球隊開啟7分大局，最後紅襪以8：4獲勝。薛哲上季的被打擊率僅0.188，全國聯最低、排在全大聯盟第二佳。

薛哲今天開局連續解決9名打者，直到4局上，擔任開路先鋒的林子偉鎖定一顆變化球，揮出右外野陽春砲，幫助球隊追平比數。隨後薛哲遇到亂流，單局掉5分退場，紅襪這局攻下7分大局。

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林子偉目前在熱身賽打擊率為0.438。（美聯社）

薛哲此戰投3.1局，被敲4安（包含1轟），投出1保送，失掉5分，另送出4次三振，吞下敗仗。薛哲至今在熱身賽先發3場，防禦率是偏高的6.48。

上季薛哲先發33場2場完投1場完封，戰績18勝7敗防禦率2.53，吃下多達220.2局，被敲150安打，其中挨了23轟，被打擊率僅0.188是全國聯先發中最低，每局被上壘率（WHIP）是0.91。

薛哲生涯兩度獲得國聯塞揚獎、一座美聯塞揚獎，四度獲得勝投王，包含國聯、美聯各兩座，連三年奪國聯三振王。

林子偉開轟。（美聯社）

林子偉今天4打數2安打，有3分打點。目前他在熱身賽出賽6場，共16打數敲7安打，包含1轟，有5分打點，打擊率0.438，整體攻擊指數（OPS）為1.313。

國民塞揚強投薛哲。（美聯社）

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