MLB》洋基40號王牌右肩不適 可能趕不上開幕戰

洋基王牌投手塞維里諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）今天預計要在熱身賽登板先發，但他在練投時右手臂不適，洋基緊急將他換下。總教練布恩（Aaron Boone）表示，塞維里諾右肩發炎，約兩週無法投球，代表他可能無法趕上開幕戰。

大聯盟官網報導，洋基今天和勇士進行熱身賽，塞維里諾賽前練投，未料在熱身期間，右肩感到不適，洋基因此更換先發。塞維里諾隨後接受核磁共振（MRI）檢查，在恢復投球計畫之前，將注射可體松和消炎藥來治療。

請繼續往下閱讀...

「任何像塞維里諾這樣的選手，在比賽前熱身準備先發，突然就離開，你總是會擔心。」布恩表示，塞維里諾的肩膀應該沒有問題，「只是發炎，若是這樣，希望兩週可以解決這問題。」

塞維里諾上季先發32場，戰績19勝8敗防禦率3.39，兩度入選明星賽。洋基在美國時間3月28日的開幕戰主場對上金鶯，塞維里諾有望擔任開幕戰先發，如今因傷可能無法開季歸隊。

日籍投手田中將大、派克斯頓（James Paxton）都是開幕戰先發人選，但布恩則說，球隊還沒談到這方面的事情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/