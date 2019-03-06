MLB》發揮工具人優勢 張育成敲安2打點、打擊率破3成

張育成今天替補守二壘，貢獻1支安打和2分打點。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人的台灣小將張育成，今天在與白襪的熱身賽中替補上陣，敲出1支安打共灌進2分打點，印地安人終場以11：0完封白襪。

印地安人6局前靠著Leonys Martin和Carlos Santana分別擊出2分砲和陽春彈，取得3分領先，張育成在7局上替補守二壘，下個半局就有打擊機會，在二三壘有人時適時擊出帶有1分打點的右外野落地安打，印地安人該局轟進5分。

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張育成8局下又在二三壘有人時上場打擊，他擊出中外野飛球形成高飛犧牲打，打回個人的第2分打點。另一名台將朱立人該局代打擊出右外野飛球出局，打擊率降至0.500。

張育成此役總計1打數1安打，另有2分打點進帳，熱身賽打擊率上升至3成13，1次守備機會沒有發生失誤。張育成在熱身賽出賽10場比賽，已經守過游擊、三壘以及二壘三個位置，展現出「工具人」優勢，有望卡位開季25人名單。

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