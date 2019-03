MLB》熱身賽全敲長打 「法官」賈吉轟3分砲退勇士（影音）

賈吉熱身賽大秀兇猛長程砲火。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕「法官」賈吉(Aaron Judge)季前發出豪語,洋基本季有望再刷新大聯盟267轟的紀錄,而今天熱身賽對戰勇士,就用兇猛砲火展現決心,全場共敲出2支長打,其中一支為3分砲,連兩戰開轟,幫助洋基終場以5:1逆轉贏球。

洋基36歲老將哈普(JA Happ)今天在3局上登板投球,中繼3局挨4安失1分,另有3次三振,洋基在5局下展開反攻,明星游擊手杜洛威斯基(Troy Tulowitzki)在滿壘時擊出帶有追平分的高飛犧牲打,上一打席敲出二壘安打的賈吉,再度擊出長打,把球轟過中外野全壘牆之外,形成一發3分彈,除了連續兩戰開轟以外,這也是他熱身賽第6支長打,長程火力相當驚人。

賈吉熱身賽手感火燙,合計出賽5場繳出3轟、6打點,6支安打全是長打,打擊三圍是驚人的.462/.500./1.385,OPS高達1.885。

賈吉今敲出致勝3分砲。(今日美國)

Going, going, GONE!



Aaron Judge blasts a 3-run shot for his 3rd dinger this spring!#YANKSonYES pic.twitter.com/Nuwi2GOw3h