MLB》熱身賽全敲長打 「法官」賈吉轟3分砲退勇士（影音）

賈吉熱身賽大秀兇猛長程砲火。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「法官」賈吉（Aaron Judge）季前發出豪語，洋基本季有望再刷新大聯盟267轟的紀錄，而今天熱身賽對戰勇士，就用兇猛砲火展現決心，全場共敲出2支長打，其中一支為3分砲，連兩戰開轟，幫助洋基終場以5：1逆轉贏球。

洋基36歲老將哈普（JA Happ）今天在3局上登板投球，中繼3局挨4安失1分，另有3次三振，洋基在5局下展開反攻，明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）在滿壘時擊出帶有追平分的高飛犧牲打，上一打席敲出二壘安打的賈吉，再度擊出長打，把球轟過中外野全壘牆之外，形成一發3分彈，除了連續兩戰開轟以外，這也是他熱身賽第6支長打，長程火力相當驚人。

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賈吉熱身賽手感火燙，合計出賽5場繳出3轟、6打點，6支安打全是長打，打擊三圍是驚人的.462/.500./1.385，OPS高達1.885。

賈吉今敲出致勝3分砲。（今日美國）

Going, going, GONE!



Aaron Judge blasts a 3-run shot for his 3rd dinger this spring!#YANKSonYES pic.twitter.com/Nuwi2GOw3h — YES Network （@YESNetwork） 2019年3月5日

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