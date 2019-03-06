MLB》想贏球就來！哈波向「現代神獸」招手到費城拚天下

哈波。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕明星外野手哈波（Bryce Harper）以史上最大約轉戰費城人，先前他曾在受訪時暗示，希望球隊2年後能招募天使強打楚奧特（Mike Trout），今他直言不諱談論想找「現代神獸」一同奮戰的決心。

哈波與費城人簽下13年3.3億美元大約，沒有逃脫條款，他的經紀人波拉斯（Scott Broas）解釋，哈波想長駐費城招募其他球星，而他本人也在加盟記者會上向2年後合約到期的另1大砲招手，外界推估此人正是楚奧特。

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今哈波接受費城當地廣播電台《94 WIP》訪問時，直接了當的說，「如果你覺得我不會在2020年季後找楚奧特，那你一定是瘋了。」

事實上，哈波跟楚奧特多年前在秋季聯盟打球時，就一直保持聯絡，他在簽約之前也向楚奧特諮詢，兩人關係甚好，加上楚奧特又是費城職業運動球隊球迷，很難不讓外界多加聯想。

哈波說，「我來到這裡就是幫忙招募，我可以跟楚奧特或是其他大咖談，我會跟他們說，『嘿，來這就對啦，這支球隊真的很好，高層也很善解人意，而且費城的球迷超棒』。」哈波說，「不想來就別來，但如果想贏球就來這吧！」

楚奧特與天使在2014年開季前談定6年續約，明年球季結束後會成為自由球員，屆時將會展開一番搶人大戰，哈波也將盡全力幫費城說服楚奧特加盟。

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