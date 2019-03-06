全英賽》球迷不用熬夜！ 戴資穎3連霸首戰晚間登場

戴資穎挑戰全英賽三連霸，首戰對李文珊。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽台灣時間今天下午5點開戰（愛爾達體育3台現場直播），世界球后戴資穎將尋求自2007年中國名將謝杏芳後首位女單3連霸，首戰預計在晚間9點半登場，小戴將對戰華裔加拿大選手李文珊。

歷史悠久的全英公開賽，每年都吸引全球頂尖高手參賽，今年女單世界排名前10好手，僅西班牙名將瑪琳因右膝前十字韌帶斷裂缺席。

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本週在球后位置待滿117週的戴資穎，1月在馬來西亞大師賽8強出局後，歷經逾1個月休息，這回滿血回歸問鼎霸業。戴資穎過去6度與世界排名13李文珊交手，小戴取得5勝1敗。

男單部分，世界排名第3的周天成首戰將遭遇中國球員黃宇翔，雙方過去3次交鋒，小天取得2勝；去年飽受腰傷所苦的「羽球王子」王子維將碰上世界排名18的泰國好手旺查倫。

台灣男雙共3組人馬出賽，李洋／王齊麟將對抗泰國組合伊沙拉／宗集；盧敬堯／楊博涵力抗馬來西亞的謝定峰／蘇偉譯；廖敏竣／蘇敬恒大戰南韓金基正／李龍大。

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