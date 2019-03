MLB》飆165公里又秀狂野曲球 希克斯單局丟4K（影音）

希克斯。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕去年屢屢以火球創造話題的紅雀年輕小將希克斯(Jordan Hicks)今天狀況絕佳,單局送出4次三振,連同他在內紅雀投手群一共送出16次三振,不過在九局下半遭費城人再見安打以2:1結束比賽。

希克斯今天在第六局登板,其中所投的11顆速球平均球速高達102英哩(約164.1公里),最快來到103英哩(約165.76公里)。面對五位打者其中一人靠著紅雀野手失誤,一人因揮空希克斯提前落地的曲球而造成不死三振上壘,其餘三人也都遭希克斯三振,最終寫下單局4K的難得紀錄。

