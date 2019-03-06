MLB》飆165公里又秀狂野曲球 希克斯單局丟4K（影音）

希克斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年屢屢以火球創造話題的紅雀年輕小將希克斯（Jordan Hicks）今天狀況絕佳，單局送出4次三振，連同他在內紅雀投手群一共送出16次三振，不過在九局下半遭費城人再見安打以2：1結束比賽。

希克斯今天在第六局登板，其中所投的11顆速球平均球速高達102英哩（約164.1公里），最快來到103英哩（約165.76公里）。面對五位打者其中一人靠著紅雀野手失誤，一人因揮空希克斯提前落地的曲球而造成不死三振上壘，其餘三人也都遭希克斯三振，最終寫下單局4K的難得紀錄。

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3 strikeouts in an inning?



4 strikeouts in an inning? pic.twitter.com/0sdTzSaGdF — St. Louis Cardinals （@Cardinals） 2019年3月5日

而同樣與希克斯將成為二年級生的佛雷爾提（Jack Flaherty）也是三振連連，今天出賽投四局狂飆9K，其中一度連續三振7名費城人打者，他表示自己在第二局仍表現得不夠有效率。而首次以總教練身分帶隊春訓的席爾特（Mike Shildt）則大力稱讚佛雷爾提：「他可以投出很多很棒的球路，有著你會想看到的任何東西，而且他還很勤奮的準備著工作。」

Jack Flaherty had 9 strikeouts through 4 IP.



That’s *checks math* very good. pic.twitter.com/sAMkKlm5cE — MLB （@MLB） 2019年3月5日

不過最後在九局下半紅雀換上去年從光芒交易來的小聯盟菜鳥卡布雷拉（Genesis Cabreara），他在2人出局後連續被敲三支安打輸球，讓紅雀以1：2輸球吞下春訓第六敗。

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