日職》清宮幸太郎揮棒落空造成骨折 恐缺陣3個月

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕備受期待的火腿超級新星清宮幸太郎，日前在熱身賽中打擊時，不慎右手鉤骨骨折，估計可能要復健約3個月，連兩年開幕戰都缺席。



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清宮幸太郎在本月4日於熱身賽打擊時，面對一顆變化球揮棒落空後，清宮幸太郎表情痛苦，右手疼痛，最後無奈退場。經過檢查後，確認為右手鉤骨骨折，昨天已進行手術，但要復健約3個月，才能回到球場。

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清宮幸太郎上季菜鳥年是在春訓時罹患腹膜炎而緊急住院，也因此失去在開幕戰出賽的機會。而他今年球季有望在開幕戰先發，如今因右手鉤骨骨折，再度缺席開幕戰。

日本武士隊9日起將和墨西哥進行交流賽，以未滿20歲身分入選國家隊的清宮幸太郎，也只能辭退。

《日刊體育》報導，清宮幸太郎在去年秋訓時，右手腕就感到不適，也有到醫院檢查，但當時沒有發現異狀。火腿監督栗山英樹表示，「如果要說誰錯，這是我的錯。」

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

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