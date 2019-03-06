NBA》塞爾提克內部有毒！球員都看不下去

塞爾提克近況低迷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克從季前被看好是總冠軍賽競逐球隊，到現在戰績疲軟，內部存在不少問題，後衛布朗（Jaylen Brown）直接就用「有毒」形容現在球隊的狀況。

綠衫軍今天比賽以前，以38勝26負排東部第五，但近6戰輸了5場，士氣相當低迷，「老實說，現在的感覺真的不好。」布朗告訴《波士頓環球報》，「輸球讓人挫折，感覺好差！」

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布朗明確點出球隊的狀況，「現在球隊狀態真的很不好，根本有毒，但我無法指出明確事項，因為我也沒答案，我只是試著想改變，盡力做到最好。」

塞爾提克內部問題不斷，一哥厄文（Kyrie Irving）領導能力被質疑，還傳出他與隊友漸行漸遠，總總傳聞讓球隊蒙上一層陰影。

布朗認為，距離季後賽還有一段時間，現在球隊得趕快重振旗鼓，團結一致才是解決之到，「大家都得有共識，找回拚季後賽的目標，如果有一個人不這麼想，那可能就會影響到球隊。」

今天塞爾提克將前往客場踢館，想要止敗有一大難關，對手為衛冕軍勇士。

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