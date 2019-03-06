全英賽》看好印度雙嬌爭冠 美媒點出小戴3連霸關鍵

戴資穎力拚全英賽3連霸。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽今點燃戰火，世界球后戴資穎將力拚三連霸，但連霸之路困難重重，《ESPN》點名印度雙嬌辛度（Pusarla V. Sindhu）和賽娜（Saina Nehwal）是冠軍大熱門，小戴能否奪冠，完全要看她復出後的身體狀況而定。

戴資穎連續兩年都在全英公開賽奪冠，今年挑戰自2007年中國名將謝杏芳後首位女單3連霸的紀錄，不過戴資穎封后關鍵將會與身體狀況有關，去年因傷退出羽球年終賽，而今年1月初的馬來西亞大師賽，在八強賽不敵依瑟儂遭到淘汰，也被外界質疑是否是有傷在身，之後也也放棄衛冕印尼大師賽，休養近1個多月，傷勢恢復狀況將會影響球后能夠走多遠。

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世界羽壇女單競爭激烈，世界冠軍西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）因傷高掛免戰牌，《ESPN》認為印度一姊辛度和前球后賽娜都是奪冠熱門之一，若是小戴順利闖進8強的話，有望與日前奪下印尼大師冠軍的賽娜交手。

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