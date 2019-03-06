MLB》紅襪想全包外野金手套？貝茲：我們有辦法

貝茲、布雷德利和班尼泰迪。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪外野組合的防守能力早已是中人皆知，在去年奪冠的路上扮演重要角色，屢次上演精彩防守化險為夷。今年明星金手套右外野手貝茲（Mookie Betts）在受訪時表示他們今年會為了橫掃外野手金手套而努力。

去年紅襪隊的主力三名外野手貝茲、布雷德利（Jackie Bradley Jr.）和班尼泰迪（Andrew Benintendi）都進入了金手套的決選名單，而最中貝茲和布雷德利都獲獎，班尼泰迪則是輸給了皇家隊的戈登（Alex Gordon）。而在歷史上從來沒有三名同隊的外野手皆拿下金手套獎。

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「如果成為第一次那真的會非常特別，我和我的隊友有這個能力，我們去年差一點就坐到了，只要再努力一點我們今年也很有機會。」貝茲說。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也對自家子弟兵讚譽有佳：「我們的外野真的是球隊的一大優勢。如果你擊出了飛球，那最好乾脆把他敲出牆外，球只有在空中停留稍為久一點我們的外野手就有辦法拿下出局數。」

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