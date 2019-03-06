NBA》詹皇轉戰湖人首季成為災難 美媒道出重建困境

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人去年夏天風光找來詹姆斯（LeBron James）放眼重返榮耀，但本季恐怕得以失敗收場，想闖季後賽只能靠奇蹟，國外記者直接以「詹姆斯在湖人的首個賽季成為災難」為標題，撰文道出湖人本季困境。

《ESPN》記者Ramona Shelburne報導，湖人找來詹姆斯重建王朝，高層盡力滿足他的需求，包括去年夏天他在家鄉阿克倫創辦的「承諾小學（I Promise School）」開幕前，不想在洛杉磯召開記者會，他還要球隊引進更多有組織能力及球風強硬的球員，湖人都點頭答應。

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然而，詹姆斯雖然掌控球權稱職扮演進攻利器，卻因陣中沒有射手替他拉出空間，湖人攻防表現效率不如預期，接踵而來的是，湖人爆出不惜一切想換來A.戴維斯（Anthony Davis）的傳聞，雖然最終沒定案，球員被放上交易台內心肯定不好受，團隊向心力已蕩然無存。

記者還爆出另一個媒體才知道的真相，其實詹姆斯並未融入洛杉磯，他更相信在騎士所遇到的記者，詹姆斯曾在洛城媒體面前對著去年隨騎士隊採訪的Dave McMenamin說「他懂我！」，讓當地記者現在也無須顧慮詹姆斯，紛紛撰文撻伐他的表現，球迷的不滿情緒也被點燃，主場噓聲四起。

不過，說到底湖人挫敗並非詹姆斯一人的責任，每個人都該為此扛責，少帥華頓（Luke Walton）可能也只會做到該球季結束，至於總管佩卡林（Rob Pelinka）和籃球事務部總裁魔術強森（Magic Johnson）也得開始思考下一步，考驗未來操盤智慧。

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