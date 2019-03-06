NBA》康利砍生涯新高40分 灰熊力壓拓荒者

灰熊明星控衛康利砍40分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部倒數第二的灰熊，靠當家明星控衛康利（Mike Conley）今天在主場砍下生涯新高的40分，替補的D.萊特（Delon Wright）也得到25分，力壓拓荒者雙槍里拉德 （Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum），終場灰熊以120：111擊敗西部第5的拓荒者。

前三節打完灰熊還落後4分，末節康利跳出，率隊打出一波11：2攻勢追成96平，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、C.J.邁爾斯（C.J. Miles）聯手拿7分，幫助灰熊超前比數。康利這節獨得19分，包含剩下1分38秒的四分打，帶領球隊打出單節38：25的比數，最後灰熊以9分之差獲勝。

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康利全場18投12中、三分球7投6中，外加15罰10中，拿下40分。替補的D.萊特得25分，瓦倫丘納斯17分，布萊德利（Avery Bradley）14分，C.J.邁爾斯12分，諾亞（Joakim Noah）9分10籃板7助攻。

拓荒者方面，麥考倫27分，里拉德24分，哈克雷斯（Maurice Harkless）20分，坎特（Enes Kanter）11分。

灰熊明星控衛康利砍40分。（今日美國）

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