MLB》重返大聯盟受震撼教育 小熊投手首球挨神鱒三分彈（影音）

楚奧特敲出逆轉3分彈。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊墨西哥籍投手Mario Meza今年春訓首秀就接受到震撼教育，今天在與天使的熱身賽中繼登板，第一球就挨了「神鱒」楚奧特（Mike Trout）一發三分砲，球隊終場以2：9落敗，他也苦吞第一場敗投。

小熊今天推出韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）先發，首局就獲得隊友火力支援，前兩局飆出4K，挨2安無失分，第3局1出局後出現亂流，先是保送了鮑爾，隨後再卡胡（Kole Calhoun）擊出安打，攻占一二壘，小熊隨即換投，由Mario Meza接替投球，這也是他睽違1年後再度在大聯盟春訓登板，未料對決楚奧特的第一顆球，就被轟出左外野大牆之外，石破天驚的3分彈也助隊以3：2超前，有2分必須記在韓德瑞克斯身上。

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雖然Mario Meza先後解決普侯斯（Albert Pujols）和西蒙斯（Andrelton Simmons）結束該局，但天使火力兇猛，全場共掃出15支安打灌進9分，卡胡也在5局下開轟，單局合計共灌進5分，天使終場以7分之差獲勝，後援0.2局的Mario Meza承擔敗投。

天使楚奧特3打數敲出2支安打，另有3分打點，連兩戰開轟；另一名有全壘打演出的卡胡則是繳出3安猛打賞，貢獻1分打點。天使先發投手史卡格（Tyler Skaggs）主投3局被敲4安失2分，1分為自責分，飆出4K和1次保送，收下今年熱身賽第1勝。

The definition of "Mike Trout things." pic.twitter.com/sAzYAfGuH8 — MLB （@MLB） 2019年3月5日

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