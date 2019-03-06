NBA》瑞迪克、哈里斯聯手飆分 七六人主場退魔術（影音）

T.哈里斯貢獻21分、12籃板，幫助球隊擊敗魔術。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰魔術，先發五虎得分全部上雙，帥哥射手瑞迪克（J.J. Redick）和T.哈里斯（Tobias Harris）合計攻下47分，J.巴特勒（Jimmy Butler）決勝節挺身而出，助隊以114：106擊敗魔術，中止主場2連敗。

七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid），因傷連續6場高掛免戰牌，但在T.哈里斯和瑞迪克的帶領下，前三節一度領先多達13分，握有雙位數領先的七六人在第四節差點翻船，魔術決勝節打出12：2的攻勢，追到102：103的一分落後，J.巴特勒挺身止血，單節獨拿8分，史考特（Mike Scott）也投進關鍵三分彈鎖定勝局，七六人終場以114：106贏球。

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七六人共有6人得分上雙，瑞迪克飆進6記三分彈攻下全場最高的26分，另有5籃板，T.哈里斯貢獻21分、12籃板和5助攻，B.西蒙斯（Ben Simmons）繳出16分、13籃板和8助攻的全能身手，J.巴特勒也挹注14分。

魔術富尼耶（Evan Fournier）投進6記三分彈攻下全隊最高的25分，戈登（Aaron Gordon）有24分9籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）則有12分、12籃板雙十成績。

J.巴特勒決勝節挺身而出。（美聯社）

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