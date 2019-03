MLB》運動家新希望？大物左投近況超鬼神（影音）

魯薩多。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕官網所選出的最佳新秀左投魯薩多(Jesus Luzardo)今天第二次的春訓出賽仍是一分未失,投不到3局就送出6次三振,終場運動家以4:1擊敗遊騎兵。

魯薩多今天面對10位打者沒被敲出任何安打,雖有兩次保送但無法掩蓋他優異的表現。目前春訓他一共出賽5.2局就狂飆10K,僅被敲兩支安打,沒讓對手從他手上拿到分數過。魯薩多將好表現歸功於他的變速球,「我年輕的時候變速球就投得很好,這給我很大的信心加持跟幫助,因為我知道我有這個武器。」

Those 6 strikeouts, if you haven't seen 'em.



Scouting report, tool grades & more for #Athletics top prospect Jesus Luzardo, 's best left-handed pitching prospect: https://t.co/W0cG3XCjAb pic.twitter.com/3yfXoaBAIm