MLB》運動家新希望？大物左投近況超鬼神（影音）

魯薩多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕官網所選出的最佳新秀左投魯薩多（Jesus Luzardo）今天第二次的春訓出賽仍是一分未失，投不到3局就送出6次三振，終場運動家以4：1擊敗遊騎兵。

魯薩多今天面對10位打者沒被敲出任何安打，雖有兩次保送但無法掩蓋他優異的表現。目前春訓他一共出賽5.2局就狂飆10K，僅被敲兩支安打，沒讓對手從他手上拿到分數過。魯薩多將好表現歸功於他的變速球，「我年輕的時候變速球就投得很好，這給我很大的信心加持跟幫助，因為我知道我有這個武器。」

請繼續往下閱讀...

Those 6 strikeouts, if you haven't seen 'em.



Scouting report, tool grades & more for #Athletics top prospect Jesus Luzardo, 's best left-handed pitching prospect: https://t.co/W0cG3XCjAb pic.twitter.com/3yfXoaBAIm — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2019年3月6日

魯薩多貝評為擁有2019年所有左投新秀當中最佳變速球、最佳控球和最高天花板的球員，而且才21歲出頭，將來有望會成為塞揚獎的競爭者。同時去年已經上到3A，很有機會能在今年上到大聯盟，角逐新人王。

運動家教練梅爾文表示：「魯薩多很清楚自己想要做什麼，看到這點讓人很開心，每次投球他都越顯得自在，這讓我印象深刻，同時他還有超出同齡球員的棒球頭腦。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/