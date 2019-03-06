NBA》林書豪低迷2分、3失誤 暴龍輸火箭吞2連敗

林書豪表現低迷。（資料照，今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕暴龍今日在主場出賽，上半場最多落後22分，第三節回神展開追分秀並取得領先，但火箭一哥哈登（James Harden）末節接管戰局，率隊以107：95擊敗暴龍。至於林書豪狀況持續探低，僅拿2分、2籃板及2助攻，上場時間更是加盟龍軍以來新低。

暴龍上半場打得魂不守舍，被火箭轟得暈頭轉向，但易籃後，暴龍徹底變身，在第三節轟進34分，且只讓火箭進帳14分，進入第四節前反而取得2分領先。

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不過，暴龍此仗板凳表現太差，末節初期讓林書豪、M.加索（Marc Gasol）通力合作，反而被客軍轟出一波11：2攻勢，而哈登在關鍵時刻接管戰局，賞給地主暴龍2連敗。

林書豪前役先發上陣，結果8投皆墨僅拿1分，此仗重回替補又出狀況，發生3次失誤，繳出2分、2籃板及2助攻，上場11分鐘為加盟暴龍的新低。此外，豪小子加盟新東家後，包括此役三分球1投未進，已是17投0中窘境。

雷納德26分、6籃板。（美聯社）

暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）26分、6籃板，主控羅利（Kyle Lowry）8分、6籃板及5助攻，但也出現5失誤，格林（Danny Green）斬獲11分，西亞卡姆（Pascal Siakam）進帳17分、10籃板，伊巴卡（Serge Ibaka）10分、15籃板及5阻攻，即使先發表現不錯，但團隊板凳僅拿20分，不如對手的37分。

哈登末節接管戰局。（美聯社）

哈登此仗30次出手、命中12球，包括三分球9投3中，攻下全隊最高35分，末節斬獲19分，成為贏球功臣，主控保羅（Chris Paul）手感也不好，10投1中，繳出5分、6籃板及10助攻，瑞佛斯（Austin Rivers）13分，格林（Gerald Green）18分，戈登（Eric Gordon）13分。火箭拉出一波6連勝，戰績39勝25敗，排名西部第3。

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