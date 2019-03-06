日職》棒打澤村賞強投 大王首打席敲安掃低潮

〔體育中心／綜合報導〕火腿今天在鎌谷球場和羅德比賽，「台灣大王」王柏融擔任第5棒指定打擊，首打席敲出安打，中止連5打數無安打的低潮，此役也有機會和效力羅德的學長陳冠宇同場較勁。

上澤直之首局就挨了中村奨吾一發2分砲，火腿下個半局就展開反攻，淺間大基和西川遥輝連續擊出安打攻占一三壘， 近藤健介適時敲出帶有1分打點的中外野安打，隨後再靠著雙殺打拿下追平分。

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王柏融一掃前兩戰無安打的低潮，首打席面對曾在2009年奪下澤村賞的羅德先發涌井秀章，相中136公里的卡特球，擊出中外野安打，中止連續5打數無安打的窘境。

熱身賽先發名單：



日本火腿

第一棒 淺間大基 三壘手

第二棒 西川遙輝 中外野手

第三棒 佐藤健介 左外野手

第四棒 橫尾俊健 一壘手

第五棒 王柏融 指定打擊

第六棒 大田泰示 右外野手

第七棒 谷內亮太 二壘手

第八棒 石川亮 捕手

第九棒 中島卓也 游擊手

先發投手 上澤直之

千葉羅德

第一棒 荻野貴司 中外野手

第二棒 平澤大河 游擊手

第三棒 中村獎吾 二壘手

第四棒 井上晴哉 一壘手

第五棒 瓦加斯 指定打擊

第六棒 萊爾德 三壘手

第七棒 清田育宏 左外野手

第八棒 田村龍弘 捕手

第九棒 岡大海 右外野手

先發投手 涌井秀章

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