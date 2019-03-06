MLB》六美專家分析 過半認為這隊休賽季做最好

剛加盟費城人的哈波。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕權威棒球媒體《棒球美國》的主要六位作家選出了哪支球隊在休賽季時操作的最好，其中費城人獲得三票，紅人、大都會、太空人則各獲得一票。

認同費城人的作家包括JJ Cooper、Kyle Glaser、Josh Norris，主要理由為他們在防守陣容上做出升級，完成席古拉（Jean Segura）交易後使霍金斯（Rhys Hoskins）、金格利（Scott Kingery）都回到了本來的位置，還進而清出了空間並爭取到了找來了麥卡琴（Andrew McCutchen）、哈波（Bryce Harper）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）這兩個堪稱核心的球員，同時還以低價與王牌諾拉（Aaron Nola）簽下延長合約。

瑞爾穆托。（資料照，今日美國）

作家Matt Eddy認為大都會的動作相當對症下藥，陣容與牛棚都透過自由市場和交易得到完善的補強。他們找來了去年的美聯救援王迪亞茲（Edwin Diaz）、卡諾（Robinson Cano）以及簽回了前任終結者法米利亞（Jeurys Familia）等人。

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Justin Coleman投給紅人一票，因為他們得到了不少好球員，能夠隨著年輕球員的成長在賽季中努力發展；而Carlos Collazo則是選擇太空人，僅管球隊折損3/5的輪值人手，但他們沒有去交易掉棒球界最好的投手新秀懷特利。

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