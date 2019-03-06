NBA》林書豪表現迷航 美記者無情批「巨大累贅」

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪被視為暴龍季中的重要補強，但前一戰先發狀況欠佳只拿1分，今天退回板凳持續迷航，5投1中拿2分、2籃板及2助攻，美記者賽後直接以「累贅」重批他此戰的表現。

林書豪前場對活塞填補雷納德（Kawhi Leonard）空缺，轉戰暴龍首度先發，卻未能把握機會，全場8次出手盡墨，只靠罰球拿下1分，慘的是，依舊跨不過三分球障礙，今第三節末段有外線空檔仍以落空收場，陷入17投0中的窘境。

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總計林書豪今僅拿2分還發生3次失誤，正負值-22，整場比賽打得相當掙扎，教練也只好狠下心縮減上場時間，此戰打11分鐘為林書豪加盟暴龍的新低。

暴龍最終在主場以95：107不敵火箭吞2連敗，林書豪疲軟的表現被放大檢視，《The Score》記者Chris Walder在推特上無情寫道，「林書豪今晚根本是球隊巨大的累贅」，有網友留言表示認同，還提到前場比賽也是如此，但有球迷對於林書豪的失常表現感到意外，不斷問記者：「他到底怎麼了？最近表現好糟。」

林書豪轉戰暴龍7戰的平均命中率為3成21，可拿6.3分，成績有待加強，林書豪得趕快找回手感，才不會在傷兵范維利特（Fred VanVleet）歸隊後上場時間大幅壓縮，喪失在球隊的地位。

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