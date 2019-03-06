NBA》綠衫軍沒有毒！海沃德替補砍30分 塞隊痛扁勇士

塞爾提克前鋒海沃德（中）替補砍30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去6戰吞5敗的塞爾提克，布朗（Jaylen Brown）還形容內部有毒，不過綠衫軍今天在客場大爆發，靠著海沃德（Gordon Hayward）替補砍進30分，全場一度領先多達35分，助隊以128：95痛宰衛冕軍勇士。

開賽綠衫軍打出11：0攻勢，首節打完以32：24領先。次節塞隊攻下41分，半場打完就以73：48領先。塞爾提克上半場命中率高達63％，海沃德就拿了19分。

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第三節勇士一度追到17分差，但又被塞爾提克海沃德、史馬特 Marcus Smart、J.布朗、史馬特（Marcus Smart）聯手打出15：6攻勢，三節完領先勇士29分。末節綠衫軍領先多達35分，最後輕取對手。

海沃德替補出發，16投12中、三分球6投4中，砍進30分，這是他本季第3次從板凳出發砍至少30分。厄文19分、11助攻，替補的J.布朗18分，塔圖姆（Jayson Tatum）17分，小莫里斯（Marcus Morris）10分。

勇士方面，柯瑞（Stephen Curry）23分，杜蘭特（Kevin Durant）18分，卡森斯 （DeMarcus Cousins）10分9籃板。

塞爾提克團隊投籃命中率51％、三分球命中率41.2％，傳出38次助攻、12次抄截，遠優於對手；勇士團隊三分命中率僅22.9％。

塞爾提克前鋒海沃德替補砍30分。（美聯社）

勇士中鋒卡森斯。（美聯社）

勇士杜蘭特遭包夾防守。（美聯社）

塞爾提克選手塔圖姆（中）。（今日美國）



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