網球》謝淑薇入圍WTA上月最佳突破獎 印地安泉女雙第3種子衛冕出擊

謝淑薇入圍WTA2月最佳突破獎項。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的美國印地安泉網賽，謝淑薇繼榮膺女單27種子後，今也以衛冕者之姿躋身女雙第3種子，小薇還因上月杜拜締造空前佳績，入圍WTA2月最佳突破獎項，堪稱多喜臨門。

這項陽光加州進行的WTA Premier Mandatory大賽，女單多達128籤，本週最新世界排名27的謝淑薇，相隔6年榮膺種子，首輪免戰直接晉級，坐等英國孔塔（Johanna Konta）對決法國巴曼提耶（Pauline Parmentier）的勝方出線。32籤

請繼續往下閱讀...

女雙，小薇則與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）排第3種子，甫於杜拜聯手封后的「台捷聯軍」，也是印地安泉去年冠軍組合，首戰德國格吉絲（Julia Goerges）／捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。至於第8種子詹詠然／詹皓晴初登場將遭遇日本青山修子／白俄羅斯摩洛若娃（ Lidiya Morozova ）。

上月杜拜女網錦標賽，謝淑薇4連勝首開台將挺進「WTA超5（ Premier 5）」單打4強紀錄，尤其連斬德國第5種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber）、捷克第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova），已生涯第5度強壓世界前十大高手， 靈巧多變的「淑薇Style」以小搏大，獲WTA每月提名4位取得生涯突破表現的球員，最終由球迷網路票選決定「單月最佳突破」獎項誰屬。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/