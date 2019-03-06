NBA》P.喬治、魏少合體無用 湯斯41分領軍灰狼擊退雷霆

湯斯41分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕P.喬治（Paul George）傷癒歸隊拿25分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）也有38分、13籃板進帳，卻不敵火力更兇猛的灰狼，全隊命中率超過5成，湯斯（Karl-Anthony Towns）強攻全場最高41分，最終雷霆以120：131吞下近6戰第5敗。

雷霆近況低迷，P.喬治坐鎮仍打得相當辛苦，先前他因右肩傷勢缺陣3場，今歸隊顯然還在找尋手感，25投僅8中、外線準星是慘澹14投4中，貢獻25分。

請繼續往下閱讀...

魏斯布魯克38分。（美聯社）

魏斯布魯克單場射進5記三分彈，有38分、13籃板、6助攻全方位表現，亞當斯（ Steven Adams）13分、11籃板，全隊雖有5人得分破十，但灰狼砲火更加猛烈，團隊5成28準星比下雷霆的4成47，半場打完就取得雙位數領先，一路航向到比賽終了。

湯斯27投15中拿41分，外帶14籃板，近況絕佳，總計182分還寫下灰狼隊史任一連續5場的得分新高，羅斯（Derrick Rose）替補拿次高的19分，灰狼終止3連敗。

P.喬治歸隊。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/