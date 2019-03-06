歐冠》慘！衛冕軍皇馬爆冷止步16強 6天內三線全崩盤

歐冠16強，阿賈克斯爆冷擊敗皇馬。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕連三屆奪冠的皇家馬德里，歐冠16強賽首回合在客場先以2：1擊敗荷蘭阿賈克斯（Ajax Amsterdam），但今天次回合回到主場，竟以1：4慘敗阿賈克斯，皇馬爆冷遭到淘汰。若加上西班牙國王盃、西班牙甲級聯賽都輸給「世仇」巴塞隆納，皇馬在短短6天內三線全崩盤。

皇馬此戰只要不輸球就能晉級8強，但開賽自家球門就失守，第7分鐘阿賈克斯塔迪奇（Dusan Tadic）右路切至禁區，傳給齊耶許（Hakim Ziyech）起左腳破網。第18分鐘，塔迪奇在禁區外圍傳給David Neres起腳右腳射門破網進球。

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皇馬上半場以0：2落後，下半場第62分鐘，塔迪奇破門再進1球，雖然皇馬在第70分鐘靠阿森西歐（Marco Asensio）追回1球，但第72分鐘，阿賈克斯Lasse Schöne再踢進1球。最後皇馬以1：4輸球，兩回合比數3：5，皇馬爆冷止步16強。

《美聯社》報導，皇馬連4場主場輸球，上一次已經是在2004年。而皇馬是自2009-10年賽季後，歐冠再度止步16強；另外，阿賈克斯上次踢進歐冠16強是在2006年，前一次闖進8強則是2003年的時候。

包含先前的國王盃四強遭巴塞隆納淘汰，西甲聯賽再輸給死對頭，加上歐冠不敵阿賈克斯，皇馬一週內輸掉3場重要戰役，西甲聯賽還落後巴塞隆納12分積分，爭冠幾乎無望。本季皇馬沒有了C羅（Cristiano Ronaldo）後，成績相當慘烈。

《ESPN》報導，皇馬後衛卡巴哈爾（Dani Carvajal）賽後表示，本週輸球都是在主場，「2次失誤讓我們陷入0：2落後....0：3則等於是殺了我們。」巴哈爾坦言，歐冠球季已經結束，「我們將繼續在西甲聯賽努力，這是我們必須要做的事。」

阿賈克斯爆冷擊敗皇馬。（路透）

阿賈克斯中場塔迪奇踢進1球、傳出2次助攻。（歐新社）

歐冠16強，阿賈克斯爆冷擊敗皇馬。（路透）

皇馬不敵阿賈克斯，歐冠止步16強，「魔笛」莫德里奇難掩失望。（路透）

皇馬不敵阿賈克斯。（路透）

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