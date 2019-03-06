高球》泰后盃亞太賽首輪 陳伶潔第九、台灣隊暫居第八

陳伶潔首輪以75桿並列第九。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，今上午在南澳洲阿德雷德Glenelg球場點燃戰火，台灣選手陳伶潔一度獨居領先，可惜最後6洞吞5柏忌，退出領先群，第一輪以75桿並列第九坐收。團體賽成績152桿，暫居第八。

近12年獲11次團體冠軍的南韓，展現強大火力，在個人組包辦前2名，Sohn Ye-Been以71桿、低於標準桿2桿脫穎而出 ，徐宇貞72桿並列第二，團體組以143桿遙遙領先。日本、澳洲、紐西蘭同以148桿並列第二，泰國149桿，中國、印度150桿。



台灣隊三位選手在首輪與地主選手排在最後三組，陳伶潔在前9洞演出亮眼，抓3博蒂，1柏忌，位居領先群，後9洞表現下滑，未能守成，總計第一輪5博蒂、7柏忌，起伏稍大。

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稍早出發的韓國女將Sohn Ye-Been開賽先聲奪人，前三洞抓2鳥，1老鷹，以低於標準桿4桿領先，不過後九洞表現退燒，第11和13洞均吞柏忌，陳伶潔一度超車，在第12洞成功抓鳥後，低於標準桿3桿，並以一桿之差超越Sohn Ye-Been，在41名選手中獨居領先，可惜13、14、15、17、18洞連續柏忌，把領先位置讓出。



台灣隊教練徐易騰表示，陳伶潔前12洞的表現超棒，後幾洞對風勢誤判，且在選桿上犯了錯誤，導致成績下滑。



其餘個人成績較佳選手為日本的吉田優利、泰國卡努娜均為72桿並列第二。紐西蘭茱莉安娜與澳洲史蒂均為73桿並列第五。中國蔡丹琳和殷小雯以75桿並列第九。

台灣其他兩位選手，邱譓芠77桿，並列第21，安禾佑81桿，第34，團體成績逐日擇較佳兩人累計。教練徐易騰說，安禾佑今天球運欠佳，有9次推桿都削邊球過門不入，對成績影響很大；邱譓芠的推桿也不理想。

陳伶潔首輪以75桿並列第九。（高協提供）

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