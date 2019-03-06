田徑》楊俊瀚百萬名錶初體驗 盼追隨田徑傳奇波爾特

台灣田徑短跑好手楊俊瀚今天出席宇舶錶代言記者會，百萬名錶上身露出帥氣表情。（記者羅沛德攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天下午現身台北101出席宇舶表（Hublot）新品記者會，百萬名錶上身，他露出帥氣表情，加上POSE，感覺相當專業，一旁女演員謝沛恩也稱讚他，「比我還好！」

楊俊瀚鮮少代言精品，這次參與百萬名錶新品活動，戴上百萬價位手錶，也面不改色，只是他坦言，擺靜態POSE有點難，跟平時拍攝運動品牌動態照片很不同，儘管他謙虛直呼需要專業指導，一旁藝人謝沛恩稱讚他做得很好。

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手錶上戴的是時間，田徑運動員則需要在場上與時間賽跑，退役短跑名將、世界紀錄保持人「牙買加閃電」波爾特也是宇舶表代言人，楊俊瀚表示，宇舶表常與不同領域合作，包含藝術家、運動員等，他們都是各領域的傳奇人物，自己也想跟傳奇看齊，現場則響起「台灣傳奇」的呼聲，楊俊瀚靦腆一笑回應。

台灣田徑短跑好手楊俊瀚今天出席宇舶錶代言記者會。（記者羅沛德攝）

台灣田徑短跑好手楊俊瀚今天出席宇舶錶代言記者會。（記者羅沛德攝）

台灣田徑短跑好手楊俊瀚今天出席宇舶錶代言記者會。（記者羅沛德攝）

台灣田徑短跑好手楊俊瀚今天出席宇舶錶代言記者會。（記者羅沛德攝）

台灣田徑短跑好手楊俊瀚（右）、女星謝沛恩（左）出席宇舶錶代言記者會。（記者羅沛德攝）

台灣田徑短跑好手楊俊瀚（右）、女星謝沛恩（左）出席宇舶錶代言記者會。（記者羅沛德攝）

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