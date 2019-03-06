MLB》洋基王牌40號剛續約就受傷 美專家建議補強人選

（左起）大聯盟建議洋基可以找傑克森或者岡薩雷茲補強先發。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊原本預計的開幕戰先發王牌塞維里諾（Luis Severino），今傳出因為肩膀不適，將會至少停機兩周，甚至無法在開季時順利歸隊，這讓洋基隊的投手輪值出現空缺，大聯盟記者Mark Feinsand便撰文建議洋基隊幾名填補輪值的替代方案。

由於塞維里諾並非大傷，因此洋基隊不會需要簽下昂貴的王牌等級選手來填補這個暫時的空缺，據傳洋基隊在王牌受傷前，就曾與左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）連繫過，如今將更有可能把他簽下，Feinsand認為，資深老將傑克森（Edwin Jackson）也是合理的選擇之一。

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Feinsand也說明，粉絲會希望洋基隊能簽下目前自由市場最大咖的先發左投凱可（ Dallas Keuchel），但現實是他會花掉洋基隊太多錢，並可能讓他們的豪華稅突破更高層級的稅線，以至於受到更多懲罰，因此洋基隊幾乎不可能將凱可給簽下。

目前洋基隊的先發輪值，在少了塞維里諾後還有派克斯頓（James Paxton）、哈普（J.A. Happ）、田中將大、以及沙巴西亞（CC Sabathia），此外小將傑曼（ Domingo Germán）和羅艾西加（Jonathan Loaisiga）也是可能的先發人選。

由於洋基陣中的先發投手多有傷病疑慮，像是38歲老將沙巴西亞有膝蓋傷勢，季前還因為動脈阻塞開刀在血管內裝支架，剛被交易過來的派克斯頓過往也有傷病史，手肘曾進行過PRP治療的田中將大也可能會是未爆彈（但他去年進傷兵名單卻是因為跑壘），如今頭號王牌直接掛傷號，洋基再補強一名先發投手幾乎已經是勢在必行。

塞維里諾肩膀發炎，傳出將要至少停機兩個禮拜。（美聯社）

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