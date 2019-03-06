MLB》轟塞揚強投還不夠 美作家：林子偉開季上不了大聯盟

林子偉今天在熱身賽開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林子偉今天在熱身賽開轟，還是棒打國民隊王牌、塞揚獎強投薛哲（Max Scherzer），但紅襪陣中人才濟濟，美國專欄作家認為，除非現在開始到開幕戰有主力受傷，否則林子偉最後還是會在3A開季。

林子偉今天作為第4局首名打者一上場就開轟，帶領紅襪引爆單局7分攻勢，包括同個半局林子偉二度上場打擊，滿壘情況下敲出2分打點安打，紅襪媒體《Over The Monster》的專欄作家柯林斯（Matt Collins）認為，今年是林子偉的選擇權最後一年，也是站穩大聯盟的關鍵年，他目前確實掌握住機會。

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林子偉打擊狀況佳。（美聯社）

不過柯林斯預測，即便林子偉目前為止熱身賽打擊率.438、攻擊指數（OPS）高達1.313，但除非紅襪陣中有主力受傷，不然開季25人名單還是沒有林子偉。他說，當然林子偉今年還是會有許多時機點能夠上大聯盟，尤其如果紅襪另一工具人努涅茲（Eduardo Núñez）像去年一樣有個艱難賽季，那林子偉的機會就會是永久性的。

林子偉擁有內外野都能守的萬能工具人特性，但是紅襪外野有不動「3B」：包括班尼泰迪、貝茲（Mookie Betts）和布雷德利（Jackie Bradley Jr.），內野部分，雖然金斯勒（Ian Kinsler）季後離隊，但佩卓亞（Dustin Pedroia）、赫南德茲（Marco Hernandez）健康回歸，林子偉還得跟霍特（Brock Holt）、努涅茲兩大工具人競爭。

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