高球》全國業餘春季賽 黃郁評單日67桿衝第一

黃郁評6日在108年全國業餘高爾夫春季錦標賽第二輪打出單日最低的67桿。（黃郁評提供）

〔體育中心／綜合報導〕108年全國業餘高爾夫春季錦標賽6日在關西老爺球場繼續第二輪賽事，16歲以上、19歲以內的A組選手表現依舊最搶眼，成績優於其他各組。去年亞太業餘女子隊際錦標賽國手黃郁評，打出2天來最佳的67桿，以143桿（76 67）衝至女子A組第一；男A組馬克與初次晉級A組的陳瑋利均為68桿，馬克並以兩回合139桿（71 68），領先群雄。

其餘各組領先的選手：19歲以上的男公開組洪昭鑫（73 71）、呂孫儀（71 73），兩天共144桿，並列第一；女公開組楊斐茜152桿（76 76），男B組陳亮宇147桿（71 76） ，女B組古孟宸154桿（82 72）。

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馬克第二輪繳出68桿。（主辦單位提供）

黃郁評和馬克全場各抓5個博蒂，1隻老鷹，且都在標準桿5桿的第四洞抓獲老鷹，黃郁評在距球洞約55碼，再用58度鐵桿直接切入洞，締造今年春季賽最可觀的一擊。她認為新竹關西地區雖下大雨，但只影響一、兩洞，其他的比賽不受干擾。「以前也碰過比今天更大的雨，做一名競技選手，就是要習慣天候及環境，這也是比賽的一部份。」

馬克在第四洞則是以一記推桿賺得老鷹，他說：「開球後，還有230碼，接著用四號鐵桿打上果嶺，球停在距洞口9呎處，再推桿入洞。」馬克認為，天候雖不佳，但他以平常心應戰，打得更專注，反而有意想不到的戰果。

初次打季賽男A組的陳瑋利全場5博蒂，1柏忌，他在第5洞，也是展現長距離切球手法，從果嶺外切球入洞，抓下博蒂。兩天142桿（74 68），從第一輪的並列第六，升至獨居第二，僅落後領先的馬克3桿。

就讀嘉義大林國中國二的簡士閔以74桿締造男B組第二輪最佳成績，名次也從第一回合的第8，進步至第4。

關西老爺球場6日一早先是大雨，然後大霧跟著攪局，裁判長趙慕濤一度暫停比賽五分鐘，所幸雨和霧來得快，去得也快，並未影響比賽進行。賽事總監詹明宏表示，春天山區天候變化大，他會協同裁判組同仁，做最妥善的準備與應變，確保比賽在最安全的狀況下完成。

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