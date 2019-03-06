射箭》企業射箭聯賽選秀 女狀元譚雅婷、男狀元鄧宇成

台灣射箭邁入新氣象，企業射箭聯賽元年將於3月31日登場，今日在喜來登飯店舉辦選秀會。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣射箭邁入新氣象，企業射箭聯賽元年將於3月31日登場，今日在喜來登飯店舉辦選秀會，甲山林隊獲得男、女狀元籤，選擇2屆奧運、2度亞運國手女將譚雅婷成為首屆女狀元，男狀元是2017年世大運男團銀牌成員鄧宇成。

台灣射箭隊在2016年里約奧運靠著女子團體射下銅牌；2017年台北世大運拿到4銀、1銅成績；去年雅加達亞運取得2金、1銀、1銅締造隊史亞運最佳成績。

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甲山林隊獲得男、女狀元籤，選擇2屆奧運、3度亞運國手女將譚雅婷（左）成為首屆女狀元，男狀元是2017年世大運男團銀牌成員鄧宇成（右）。（記者林岳甫攝）

為讓我眾家射手，汲取更多比賽經驗，在奧運、亞運等國際賽爭取佳績，多家企業各投入約台幣350萬元，聯手推動聯賽。目前5隊至少擁有3男、3女，由凱撒、寒舍、甲山林、台中商銀及恒耀工業各組1隊，第6隊由各隊共組的青年隊，限18歲以下選手加入。

包括2016年奧運國手譚雅婷、雷千瑩、林詩嘉奪牌女將，以及亞運男子反曲弓金牌班底魏均珩、湯智鈞、羅偉旻，共48位射手參與選秀。甲山林隊在男、女選秀皆抽到狀元籤，領隊兼教練倪大智鎖定愛徒譚雅婷、男將瞄準2017年世大運男團銀牌成員鄧宇成，成為選秀最大贏家。

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