MLB》才說要觸底反彈 49億重砲驚傳受傷了

戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季創下大聯盟史上最爛打擊率的49億元重砲、金鶯一壘手戴維斯（Chris Davis），這個休賽季曾誓言一定要觸底反彈，不料今年熱身賽他的狀況依舊不佳，打擊率0.083，今天還因大腿拉傷被移出先發陣容。

戴維斯是2013、15年的大聯盟全壘打王，但在2015年與金鶯簽下7年1.61億美元（約新台幣49億）合約後，表現每下愈況，上季更敲出.168的史上最爛打擊率，戴維斯受訪表示今年休賽季他做了許多努力，希望今年表現能夠止跌回升。

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戴維斯今年春訓截至目前，出賽12打數只敲出1支安打，還被三振7次，打擊率.083。今天他又因為左腿髖屈肌拉傷被金鶯移出先發，放入每日觀察名單，金鶯最後以4：10輸給海盜。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）指出，戴維斯並不是大傷：「他昨天揮太多棒了，肌肉有點痠痛，我們需要做些預防措施。」海德表示他對戴維斯的職業精神印象深刻，「不只是完全投入在防守上，他每天早上都是第一個進打擊籠的球員，我對他的努力過程非常滿意。」

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