MLB》為退休生涯鋪路 洋基沙巴西亞展開斜槓人生

沙巴西亞本季將擔任ESPN的分析師。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊38歲老將左投沙巴西亞（CC Sabathia）已經確定今年球季結束後退休，而他也馬上為自己的退休生涯做出規劃，他將在今年球季空閒時擔任《ESPN》的分析師。

沙巴西亞會在《ESPN》的數個節目上擔任來賓，包含《SportsCenter》和《Baseball Tonight》同時他也會在《ESPN》的廣播秀《Humpty & Canty Show》上擔任客座主持。

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對於這些主持機會，沙巴西亞說：「當我開始展望未來時，我很興奮能夠從《ESPN》那邊得到這樣的機會，不過我在這個賽季最重視的還是能否為洋基隊拿下另一座世界冠軍。」沙巴西亞在2009年曾與洋基隊一起奪下世界冠軍。

2019年將是這位塞揚強投生涯的第19個賽季，他只差14次三振就能夠達到生涯3000K的里程碑，同時他也只差4勝就可以拿下生涯第250勝，如果他能在本賽季完成這兩項紀錄，他將會成為大聯盟史上第14位做到這件事的人。

沙巴西亞不只是個偉大的棒球員，他自己也涉獵相當多其他運動，因此他並不想要只在節目上談論有關棒球的事情，相對地，他反而更想談論其他的運動：「我其實不想要聊棒球，我想要聊其他的運動，我看很多不同的運動，同時也是這些運動的球迷，我認為這（談論其他比賽）會很好玩。」

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