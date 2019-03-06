路跑》科技日新月異 許績勝籲後輩破24年全馬紀錄

科技日新月異，名將許績勝（戴眼鏡者）呼籲台灣後輩儘快突破高懸24年的男子馬拉松全國紀錄。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國長跑名將許績勝今出席專業運動品牌ASICS亞瑟士METARIDE頂級跑鞋上市分享會，由於現代化科技日新月異，身為資深教練的他呼籲後輩們跟上潮流突破自我極限，儘快打破自己高懸24年的男子馬拉松全國紀錄，「真的很期待有人超越，我常跟學生說，如果辦到我就另外頒發獎金！」

科技日新月異，名將許績勝（戴眼鏡者）呼籲台灣後輩儘快突破高懸24年的男子馬拉松全國紀錄。（記者梁偉銘攝）

現年55歲的許績勝，仍是我國男子1萬公尺、全馬等紀錄保持人，尤其後者2小時14分35秒的里程碑，自1995年2月5日在日本大分締造迄今仍無人能及，加上曹純玉甫於東京馬拉松改寫長達15年的全國女子全馬紀錄， 因此許績勝非常期待國內男子跑者能夠趕上，儘快把他的障礙送入歷史，「跑馬拉松不僅講求耐力，也需要鍛鍊速度、肌力，如果年輕選手高度自我要求，抗拒外在誘惑專注這三項特訓，相信很快有人打破我的紀錄。」

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科技日新月異，名將許績勝（戴眼鏡者）呼籲台灣後輩儘快突破高懸24年的男子馬拉松全國紀錄。（記者梁偉銘攝）

許績勝回憶說，人生第一雙跑鞋，還是省吃儉用才買的平價國產鞋，相較現今高科技打造的尖端產品，品質簡直天差地遠，「以前的鞋子多講求輕盈，不論透氣性、保護性和舒適度，都完全跟不上現代跑鞋；甚至過去棉質衣褲容易吸汗又摩擦皮膚，往往愈跑愈重或紅腫疼痛，根本難與當今透氣又排汗的新式裝備相提並論。」

許績勝直到就讀體專時期，才獲得當時亞瑟士提供的特別訂製鞋款，也是生涯第一雙廠商贊助戰靴，並讓他體認到運動科技對於選手的幫助，「運動科學能讓選手的努力事半功倍！」經驗豐富的許績勝，此次試穿METARIDE鞋款短短兩週就讚譽有加，「這有助跑者省去許多『重心前傾』或『踏蹬』的力氣，也能減少腳踝能量消耗，習慣後確實能提升跑步效率。」

許績勝進一步解釋，METARIDE雖然看起厚重，但採特殊弧形設計，實際穿起來很輕盈，加上鞋底採用特殊材質，啟動後會有一直想跑下去的感覺。ASICS官方則透露，METARIDE系列歷經兩年研發，與傳統跑鞋在4個方面有所改進，包括減少高達20％踝部關節能量損耗、跑步效率提升1.6％、在保持穩定的同時，提供卓越耐用性、貼合性與抓地力，提供與眾不同的全新跑步體驗。

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