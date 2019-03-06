中職》蔣智賢、陳鴻文薪水極機密 悍將球團解釋原因

蔣智賢以及陳鴻文的調薪未公布。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦悍將今天公布主力選手調薪結果，外界最關心的是，中信兄弟棄將蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清和林克謙新球季合約為何，不過，悍將並未對外透露「前中信兄弟五虎將」去年和今年的月薪，只強調前4人皆獲加薪，至於加多少？外界只能霧裡看花。

對於外界質疑，為何不公布中信兄弟5名棄將調薪結果，悍將球團表示，球員透過經紀公司，向球團表達不公布個人薪資，球團尊重球員個人意願。

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2017年季末中信兄弟爆發五虎將風波，最終蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清和林克謙都未獲續約，被迫離隊，後來悍將全數吸收，共組「復仇者聯盟」，成為去年兩隊對戰最震撼話題。

可以確定的是，中信兄弟這5名棄將來到悍將之後，每人薪水都遭大砍，甚至還有人月薪不到10萬元，即使蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清都獲加薪，和最高峰時期薪資待遇都有一大段落差。去年蔣智賢獲得打點王和最佳三壘手獎，新球季加薪幅度應該不低。

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