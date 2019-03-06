棒球》韓世翰大學棒球隊來台移地訓練 與高苑科大球隊以球會友

韓國世翰大學棒球隊藉來台移地訓練機會，與高苑科大棒球隊以球會友。（記者蘇福男翻攝）



〔記者蘇福男／高雄報導〕韓國木浦市（Mokpo）世翰大學棒球隊藉來台移地訓練機會，與高苑科技大學棒球隊進行兩場交流賽，首場高苑科大以7：4拔得頭籌，第二場世翰大學以7：0扳回一城，雙方各一勝一負握手言和。

世翰大學總教練李動錫表示，高苑科大棒球場設備非常完整，球隊實力也有很高水準，感謝高苑科大的協助，讓球隊在今年的移地訓練中有機會到訪，並使用球場練習及進行交流比賽，希望能與高苑科大進一步建立雙方合作機會。

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高苑科大校長趙必孝表示，此次交流賽是透過韓國金雲龍教練促成，韓國棒球運動成績名列世界五強，而棒球運動是台灣的國球，也是少數躋身國際五強的運動團隊之一，該校將棒球隊列為重點發展的項目之一，除配合國家體育政策，延續高中棒球選手訓練，為城市、職棒球隊向上輸送，及提供優質的訓練環境外，更為善盡大學社會責任而努力。

高苑科大棒球隊總教練陳威成說，球隊成立至今十幾年，已培養出一批棒球優秀選手，包括職棒的藍寅倫、黃峻彥、林航、薛惟中、吳哲源、曾陶榕，城市棒球隊的何祖韋、蔡子凡等人，還有許多在基層學校球隊擔任教練的校友，休運系副主任邱翼松表示，棒球運動是台灣體育運動能在國際揚眉吐氣、發光發熱的競技運動項目，對運動產業的冬季移地訓練的三大核心條件，氣候、球場、練習對手，高雄市擁有絕對優勢，經營棒球運動冬季移地訓練及春訓，將可創造許多運動產業產值。

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