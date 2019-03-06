跆拳道》極速超跑進軍跆拳道界 彰師大添強力後盾

極速超跑集團跨界與跆拳道合作，宣布掛名贊助國立彰化師範大學跆拳道代表隊。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕 極速超跑集團跨界與跆拳道合作，今宣布掛名贊助國立彰化師範大學跆拳道代表隊，未來將提供彰師大一切的訓練資源，包括參與國際賽、移地訓練、更新軟、硬體設備、聘請外師等費用，期盼成為選手最強的後盾。

彰化師大跆拳道隊已成立超過10年，期間孕育無數的菁英，為國爭光。教練蘇泰源同時也是2018年雅加達亞洲運動會總教練，並率領子弟兵蘇柏亞在女子53公斤級封后，奪下本屆亞運跆拳道對打項目的唯一金牌。

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近年跆拳道運動於世界日漸普及，各國好手紛紛崛起，導致昔日台灣亞、奧運的「獎牌庫」逐漸萎靡。但彰化師大跆拳道隊仍在各大國際賽中佔有一席之地，尤其教練蘇泰源的執教功不可沒，引進新式訓練方式，跟上國際潮流，最重要的是建立彰化師大優秀的團隊文化，成為人才輩出的主因。

彰化師大跆拳道隊近年成績優異，其中黃鈺仁在男子68公斤級，排名高居世界第4，去年底才在中國無錫跆拳道年終大滿貫賽，擊敗南韓第一申東勇摘金，目前也是台灣跆拳道最頂尖的選手。

男子80公斤級的楊宗燁，雖出生於跆拳世家，但選手之路坎坷，大一曾因叛逆逃家，一度斷了跆拳生涯，所幸恩師蘇泰源幫助他找回自我，在彰化師大跆拳道隊重燃熱情，浪子回頭，去年更一舉拿下德國公開賽的金牌。

另外，陣中女將林宜青、陳彥羽和馬婷霞都是國家隊的常客，也是備受期待的奧運奪牌選手。

大力支持彰化師大跆拳道隊的極速超跑保險集團，近年積極深耕台灣運動，極速超跑不僅在賽車領域擁有亮眼的成績，同時於2018年正式成立極速超跑企業女子排球隊，支持體育運動不遺於力。

極速超跑保險集團首度跨界贊助跆拳道，董事長周哲男厥功甚偉。周董本身就熱愛跆拳道運動，過去還曾參賽奪牌，即使現已是成功的企業家，每週仍抽空練習跆拳。本次與彰化師大合作，一拍即合。

董事長周哲男表示，本次贊助彰化師大跆拳道隊，初衷是希望能提供選手更好的環境。

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