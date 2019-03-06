MLB》年領9億打不好 老虎巨砲：不知為何要道歉

卡布雷拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在2014年與球團簽下巨約，過去幾年卻高薪低效的老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），近日受訪表示，他不明白為什麼要因為簽大約打不好而感到羞愧。

35歲的卡布雷拉曾連莊美聯MVP、也拿過打擊三冠王，2014年與老虎簽下8年2.44億美元，前三個球季他的表現與高薪還算匹配，但自2016年後就沒入選過明星賽，過去2季因傷缺陣多達156場比賽，卡布雷拉今年的薪水是3000萬美元，後兩年則為3200萬。

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「我不知道為什麼人們對我發脾氣，」卡布雷拉最近受訪時表示，「我拿高薪，球迷不開心，但當我生涯前五個球季薪水很低、每年只有50萬美元時，為什麼沒有人開罵？」不只他，他認為包括卡諾、普侯斯、戴維斯，沒有一個人該因拿大約沒好表現而道歉。

「儘管說我不值得這份約，隨便他們去說，都不會傷害到我的心情。我也不會道歉的，為什麼要有人為這個道歉？我沒看到球團有賠錢啊，他們多的是錢。」卡布雷拉指的是受到轉播權利金提高的影響，大聯盟去年的整體營收再創新高。

馬查多和哈波在這個休賽季先後簽下破歷史紀錄的大約，簽下他們的教士和費城人也被球迷笑說是「盤子」，卡布雷拉說，「我真的不明白為什麼這麼多人在酸，他們難道不值得這價碼嗎？大家真的不知道他們可以帶給球隊什麼嗎？難道球迷情願看支持的球隊在宣揚農場有多威的同時一年輸掉100場比賽。」

卡布雷拉說：「我還記得那些年老虎隊戰績很好的時候，我們去到哪裡人潮都是滿的，每個人都想看我們打球，就像現在的費城這樣。哈波、馬查多都是很棒的球星，甚至還沒到巔峰，他們還在成長，我們睜大眼看看他們接下來會拿出多令人無法置信的表現。」

「我的動機不是說人們錯了、或是我值得這份約，而是勝利，贏球才是一切，只要贏球每個人都會很開心。」

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