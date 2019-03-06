全英賽》一哥爆冷出局 周天成首輪不敵中國黃宇翔

周天成爆冷一輪出局。（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽首輪台灣時間今天開打，名列第三種子的台灣「一哥」周天成今天遭遇中國選手黃宇翔，以14：21、21：16、22：24輸球，連兩年首輪止步。

周天成與世界排名第23的黃宇翔此役前交手三次，天哥握有2勝1負，前一次碰頭是在2017年中國賽，當時周天成三局取勝，不過比賽發生小插曲，對方不少小動作干擾比賽節奏，遭到台灣網友批評。

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首局周天成未進入比賽節奏，被對方壓制，先以14：21拱手讓人，次局天哥甩開開局頹勢，第一次技術暫停前取得11：7領先，但又被對方追成15平手，好在天哥後半段穩住陣腳，以21：16扳平局數。

進入決勝局，周天成第一次技術暫停前與對方互相拉鋸，天哥隨即拉快節奏，祭出變速突擊，不過雙方仍戰到19平手。兩人多拍來回攻守，對方往天哥身上攻擊得分，逼出首個賽末點，但隨後出界，天哥逼出兩個賽末點機會，但因為一次判斷失誤，對方球在界內，加上奉送回球出界，無緣拿下勝利。

另外，男雙盧敬堯／楊博涵首輪遭到大馬對手謝定峰／蘇偉譯大逆轉，21：12、16：21、16：21輸球。

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