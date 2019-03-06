MLB》不「邪惡」也能得到高評價？美媒讚洋基補強做得好

杜洛威斯基。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕雖然目前自由市場中像是凱可（ Dallas Keuchel）以及金布瑞（Craig Kimbrel）都尚未簽約，不過由於最大咖的馬查多（Manny Machado）以及哈波（Bryce Harper）的動向已定，大聯盟記者Mike Petriello就撰文分析，誰是今年冬天補強做得最好的球隊。

Mike Petriello使用數據網站《Fangraphs》的預測勝場數據來分析，這個冬天哪支球隊的補強做得最好，其中在增加勝場數上，費城人隊以及洋基隊的8場，是所有球隊當中增加最多的。

請繼續往下閱讀...

費城人隊在今年的休賽季當中，不只以13年3.3億美元網羅了哈波，他們更是透過交易以及自由市場簽約，迎來瑞爾穆托（JT Realmuto）、席古拉（Jean Segura）、麥卡琴（Andrew McCutchen）、羅伯森（David Robertson），這讓他們的預期勝場增加到了8場。

費城人隊這個冬天的操作，被預計會為球隊增加8場勝利。（資料照）

洋基隊雖然沒有簽下哈波和馬查多，不過他們在這個休賽季的操作，還是讓他們的預測勝場增加了多達8場，值得注意的是，在預測當中有9支球隊增加了2場以上的勝利，其中7支球隊的勝場去年只有82勝或是更少，但洋基隊在去年拿下多達90勝，因此增加8場勝場的難度相當高。Mike Petriello指出，雖然洋基隊簽下的球員，並非自由市場上最大咖的名字，此舉肯定讓洋基迷不是很滿意，但要因此說他們做得不好，那就有點太誇張了。

本季休賽季的操作，讓明年的預期勝場增加的球隊還有紅人隊的6勝、勇士隊、釀酒人隊、雙城隊的3勝，運動家隊、國民隊、教士隊的2勝，以及紅雀隊、大都會隊的1勝。

數據網站預測洋基以及費城人隊預期將會增加最多勝場。（圖片取自MLB.com）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/