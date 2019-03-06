WSBL》林育庭豪取25分 國泰保持不敗之身

國泰林育庭上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕第14季WSBL超級籃球聯賽今繼續於板橋體育館開戰，國泰仍維持不敗之身，後衛林育庭攻下全場最高25分，外加8籃板，終場81：58擊敗中華電信，戰績9勝0敗，穩居龍頭。

本季WSBL戰績形成明顯的強弱A、B段班，排名第二的電信仍拿國泰沒轍，今從開賽就落後到最後一刻，次節即陷入雙位數的落後，勝負提早底定。電信本季對其餘兩隊6戰全勝，碰上國泰則是0勝3敗。

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176公分的菜鳥陳薇安昨攻下全場次高的18分，本季場均得分高達19.7分，暫居聯盟得分后。

國泰陳薇安快攻上籃，煞車不及的電信王俐云推人犯規。（記者林正堃攝）

國泰鄭伊秀跳投得分。（記者林正堃攝）

電信黃虹瑛拉桿上籃。（記者林正堃攝）

電信文祺搶下籃板球。（記者林正堃攝）

國泰藍浩語衝搶籃板球。（記者林正堃攝）

另一場比賽，台元主控彭曉彤帶傷上陣，僅出賽不到17分鐘，攻下4分就退場。但球隊並未亂了分寸，台元陳萓峰攻下全場最高15分，菜鳥卓敬也進帳13分，聯手率隊78：56擊敗台電，戰績3勝6敗，排名第3，所有勝場皆來自台電。

台元卓敬上籃得分。（記者林正堃攝）

台元陳萓峰拋投得分。（記者林正堃攝）

台電郭佳紋。（記者林正堃攝）

台電主控郭佳紋攻下全隊最高12分，仍無法將球隊拉出泥淖，本季0勝9敗，陷入跨季29連敗的窘境，上次在例行賽贏球，已要追溯到2017年的3月1日。

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