NBA》勇士拚三連霸 正式簽回昔日奪冠功臣柏格特

勇士今天正式簽回澳洲長人柏格特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金州勇士力拚三連霸，今天正式簽回昔日奪冠功臣之一的澳洲長人柏格特（Andrew Bogut），補強禁區戰力，預計擔任明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）的替補。

現年34歲的柏格特去年返鄉加盟NBL雪梨國王隊（Sydney Kings），平均每場有11.4分、11.5籃板、3.4次助攻、以及賞出2.7次火鍋，一舉拿下年度MVP及最佳防守球員。

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柏格特從2012-13年球季到2015-16年球季都效力勇士，他是2014-2015年球季勇士奪冠的重要功臣之一。柏格特之後轉戰騎士、獨行俠、湖人，但因傷痛不斷，三個球季合計只打了50場比賽。

柏格特在NBA有13個球季，平均每場有9.7分、8.7分、2.2次助攻、1.6次阻攻。他加入勇士後，將分擔卡森斯和魯尼（Kevon Looney）的上場時間。

Welcome back, @andrewbogut pic.twitter.com/YiBiYtRO3Y — Golden State Warriors （@warriors） 2019年3月6日

澳洲長人柏格特。（資料照，今日美國）

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