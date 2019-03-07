全英賽》戴資穎預計8日凌晨登場 對戰美國華裔女將張蓓雯

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽昨天正式點燃戰火，問鼎女單3連霸的世界球后戴資穎在台灣時間今日凌晨收拾加拿大華裔女將李文珊，預計在明天（8日）凌晨碰上美國華裔女將張蓓雯，尋求8強門票。

世界排名12張蓓雯首輪以21：17、21：14擊敗泰國金達蓬，16強將遭遇戴資穎。小戴生涯與張蓓雯過招7次，取得5勝2敗，近期更是4連勝。

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全英第二日賽事預計在台灣時間7日晚上7點開戰，戴資穎安排在第1場地出賽，小戴需等待前方6組人馬賽完，在台灣的大批「穎迷」想為她加油，可能得熬夜才行。

至於台灣另一男單好手「羽球王子」王子維以16：21、21：16、20：22不敵泰國旺查倫，男雙今年成軍的李洋／王齊麟以21：11、21：16擊敗泰國組合伊沙拉／宗集，16強將遭遇世界排名12、中國對手劉成／張楠。全英次日台將有戴資穎及男雙組合廖敏竣／蘇敬恒、李洋／王齊麟持續奮戰。

美國華裔女將張蓓雯。（資料照，法新社）

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