全英賽》戴資穎絕好「吊」終結比賽 外國主播驚呼：狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級1000系列全英公開賽，以21：12、21：15輕取加拿大華裔女將李文珊，其中第二局小戴一記精采絕倫的斜角吊球終結比賽，也再度登上BWF官方好球。

戴資穎昨一開賽就取得5：0領先，一記網前變線成功騙到對手，接下來也不斷為自己製造得分機會，完全不讓對手有喘息的時間，很快就以21：12輕鬆收下首局。

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而次局小戴延續氣勢，雖然有些零星失誤，不過球后攻勢依然勇猛，取得20：15領先後，李文珊最後發球過網，小戴馬上把握機會，以一記絕妙的斜線吊球，讓李文珊措手不及，成功收下第21分，霸氣終結比賽。

而這球讓現場觀眾陷入瘋狂，連正在直播比賽的兩位外國主播也不禁驚呼，紛紛稱讚這球實在太狂，隨後BWF官方臉書和推特也馬上上傳這段精彩影片，更用「難以置信的吊球」的標題來大讚球后美技。

戴資穎昨以一記漂亮網前吊球，終結比賽。（資料照，BadmintonPhoto提供）

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