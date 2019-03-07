歐冠》克服首輪劣勢 曼聯12碼絕殺巴黎晉級8強

拉許福德的絕殺12碼點球，幫助曼聯晉級歐冠8強。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠16強次輪賽事焦點大戰，英超傳統強權曼徹斯特聯隊（Manchester United）作客法甲新興豪門巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain），首輪賽事由巴黎作客以2：0帶走勝利，這場比賽曼聯靠著比利時小魔獸盧卡庫（Romelu Lukaku）梅開二度外，再加上拉許福德（Marcus Rashford）的絕殺12碼罰球，幫助曼聯以3：1成功踢館巴黎，比較客場進球優勢，曼聯淘汰巴黎晉級歐冠8強。

比賽剛開賽第2分鐘，巴黎後衛柯和（Thilo Kehrer）一個嚴重的傳球失誤，盧卡庫攔球後直衝禁區，過掉布馮（Gianluigi Buffon）後攻門得手，為曼聯首開紀錄，隨後巴黎在比賽第12分鐘做出反擊，姆巴佩（Kylian Mbappé）在禁區右側下底，吸引兩名球員盯防後，一個漂亮橫傳球致左側無人看防的伯納特（Juan Bernat），伯納特直接將皮球補進球門內，巴黎追平比數1：1。

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比賽進行到第30分鐘，拉許福德於禁區外一記遠射被撲出，但布馮沒能掌握住球，使得盧卡庫撿漏後補射進網，曼聯再次超前比分2：1領先進入中場休息，總比分2：3暫時落後巴黎一球，而前鋒盧卡庫上半場就獨進兩球的表現相當優異。

下半場第56分鐘，迪馬利亞（Ángel Di María）有一記漂亮的挑射入門，只可惜處在越位位置，進球不算，直到比賽第91分鐘，巴黎的甘柏比（Presnel Kimpembe）於禁區一個手球違例，經VAR的判決後確定為12碼罰球，給予曼聯一個絕殺的機會，而曼聯的拉許福德也沒浪費機會，一腳幫助曼聯踢進8強，終場比數3：1曼聯獲勝，總比分3：3，比較客場進球優勢（曼聯3，巴黎2），曼聯逆轉晉級歐冠8強賽。

這場敗仗使巴黎聖日耳曼連續3年止步歐冠16強，曼聯則是自2013─2014賽季後首度進到歐冠8強。

控球時間比，巴黎72.4%，曼聯27.6%，射門次數巴黎12：5曼聯，射正次數兩隊皆是4次。

本場斬獲兩球的比利時前鋒盧卡庫。（美聯社）

被淘汰的巴黎聖日耳曼球員神清低落。（歐新社）

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